Nach Sensation: 16-jährige Russin scheitert im Wimbledon-Achtelfinale

Der Erfolgslauf der erst 16-jährigen Mirra Andrejewa beim Tennis-Grand-Slam in Wimbledon ist am Montag im Achtelfinale zu Ende gegangen. Die Russin unterlag der an Nummer 25 gesetzten US-Amerikanerin Madison Keys nach Satz- und 4:1-Führung im zweiten Abschnitt noch mit 6:3,6:7(4),2:6 und verpasste den Sprung unter die besten Acht. Zuvor hatte die Qualifikantin bei ihrer Premiere in London überraschend sechs Siege in Serie gefeiert.

