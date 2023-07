Eine 16 Jahre alte Russin sorgt in Wimbledon für eine Sensation

Die erst 16 Jahre alte Russin Mirra Andrejewa hat in Wimbledon sensationell das Achtelfinale erreicht. Die Qualifikantin setzte sich am Sonntag beim Rasen-Klassiker gegen ihre an Nummer 22 gesetzte Landsfrau Anastasia Potapowa mit 6:2, 7:5 durch und steht damit bei ihrer Premiere in London auf Anhieb in der Runde der letzten 16. Dort trifft sie am Montag auf die Amerikanerin Madison Keys.