Tennis-Jungstar Gauff verlor auch das Doppel-Finale der French Open

Für die ehemalige Freundin von Dominic Thiem, Mladenovic, bedeutete der Sieg am Sonntag ihren bereits sechsten Grand-Slam-Titel im Doppel bzw. den vierten in Roland Garros nach 2016, 2019 und 2020. 2016 hatte sie gemeinsam mit ihrer nun wieder an ihrer Seite spielenden Partnerin Garcia in Paris gewonnen.