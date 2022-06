35. Sieg in Folge: Iga Swiatek gewinnt die French Open

Vor den Augen von Fußball-Star und Landsmann Robert Lewandowski lief Swiatek sofort zu ihrer Box und lobte diese samt ihrer Familie, insbesondere Vater Tomasz, ein ehemaliger Ruderer, und Trainer Piotr Sierzputowski: „Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Ihr habt mir das alles ermöglicht“, sagte Swiatek. Ihr zweiter Major-Titel - der zweite bei den French Open nach 2020 beschert ihr 2,2 Millionen Euro Preisgeld.

Cori Gauff darf sich trösten, sie erhält 1,1 Millionen Euro an Preisgeld und wird am Montag als Nummer 13 ihre persönliche Bestmarke erreichen. Und am Sonntag hat sie immerhin im Doppel noch eine weitere Chance auf einen Titel. Dann trifft sie mit ihrer Landsfrau Jessica Pegula auf die beiden Französinnen Caroline Garcia und Kristina Mladenovic.

Nur einmal schien es, als könnte Gauff sich doch noch gegen die Niederlage stemmen - im zweiten Satz führte die Amerikanerin mit 2:0. Doch Iga Swiatek legte wieder den Vorwärtsgang ein und gewann die nächsten vier Games in Serie. Der Rest ist Tennis-Geschichte.