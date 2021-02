Nach Medwedew-Sieg: Showdown der Seriensieger in Melbourne

Daniil Medwedew hat seine eindrucksvolle Serie fortgesetzt und ist völlig ungefährdet in sein zweites Major-Endspiel eingezogen. Der als Nummer 4 gesetzte Russe besiegte den Griechen Stefanos Tsitsipas am Freitag im Halbfinale der Australian Open in Melbourne klar mit 6:4,6:2,7:5 und feierte seinen 20. Match-Sieg in Folge.