Tennis-Ass Rodionov verlor Thriller in Gstaad, Misolic jubelt in Båstad

Doppelpartner

Das Match begann sehr ausgeglichen. Nur einen Breakball gab es im ersten Satz, den Rodionov bei 2:1 nicht verwerten konnte. Obwohl der Niederösterreicher nur eine Quote von 44 Prozent beim ersten Aufschlag hatte, ging es ins Tiebreak. In diesem hatte Rodionov bei 6:4 zwei Satzbälle, einen davon vergab der ÖTV-Davis-Cup-Spieler mit einem unerzwungenen Vorhandfehler. Danach spielte Rodionovs Doppelpartner in Gstaad immer selbstbewusster und verwertete nach 64 Minuten schließlich seinerseits den dritten Satzball zum 10:8.