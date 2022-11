Nach Auftakt-Pleite in Paris: Ausraster von Tennis-Star Medwedew

Wien-Sieger Daniil Medwedew ist am Mittwoch in Runde zwei des Masters-1000-Tennisturniers von Paris-Bercy ausgeschieden. Drei Tage nach seinem Finalerfolg bei der Erste Bank Open unterlag der Russe in seinem Auftaktmatch als Nummer vier Alex de Minaur 4:6,6:2,5:7. Das Match beendete Medwedew mit einem Doppelfehler, zertrümmerte daraufhin sein Racket und schimpfte Richtung Publikum. Weiter kam der Spanier Carlos Alcaraz (Nr. 1). Entschieden hat sich das Rennen um die letzten zwei ATP-Finals-Tickets.