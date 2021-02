Nach 0:2-Rückstand: Tsitsipas ringt Tennis-Star Nadal nieder

Muchova hatte im ersten Satz am bisher heißesten Tag des diesjährigen Events Probleme mit dem Kreislauf, nach einer medizinischen Auszeit samt Eisbehandlung kam sie nach verlorenem Satz und Break Rückstand aber ganz stark ins Match. Sie steht nun erstmals in einem Major-Halbfinale. In diesem trifft sie auf die US-Amerikanerin Jennifer Brady, die ihre Landsfrau Jessica Pegula mit 4:6,6:2,6:1 bezwang. Brady steht nach den US Open 2020 zum zweiten Mal in der Runde der letzten vier.

Aus für den letzten Österreicher

Für das andere Halbfinale hatten sich bereits am Vortag Naomi Osaka (JPN-3) und Serena Williams (USA-10) qualifiziert. In diesem echten Kracher zwischen der 23-Jährigen und der 39-Jährigen führt Osaka mittlerweile mit 2:1-Siegen. Besonders der emotionale US-Open-Finalsieg 2018 der Japanerin, im Zuge dessen Williams mehrmals ausgerastet war, ist vielen Fans noch in Erinnerung. Mittlerweile ist Osaka selbst ein großer Star geworden, ganz besonders in ihrer Heimat. Laut Forbes hat Osaka ihr Kindheitsidol vergangenes Jahr als weltweit bestbezahlte Sportlerin schon überholt. Für Williams zählt nur der Titel. Nach vier Major-Finali seit ihrer Babypause will die US-Tennis-Legende endlich den 24. Major-Rekord-Triumph einfahren, zwei Siege fehlen ihr noch. Ein Sieg im vorweggenommenen Endspiel würde ihr alle Chancen dazu ebnen.

Verabschieden musste sich auch Österreichs letzter Beitrag in Melbourne: Philipp Oswald unterlag an der Seite des Neuseeländers Marcus Daniell in seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinale dem Duo Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/GBR-5) mit 6:7(6),2:6.

Gute Nachrichten für die Tennis-Fans kamen unabhängig von den Matches: Am Donnerstag werden im Melbourne Park nach fünf Tagen Lockdown wegen einigen Coronavirus-Fällen wieder Zuschauer zugelassen. Der Lockdown endet wie geplant um Mitternacht, teilte der Premierminister des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, mit. In der australischen Metropole sei in den vergangenen Tagen kein neuer Corona-Fall aufgetreten, weshalb die strengen Maßnahmen wieder gelockert werden könnten, erklärte Andrews.

An den verbleibenden vier Turniertagen dürfen nun jeweils maximal 7.477 Zuschauer pro sogenannter Session am Tag und am Abend auf die Anlage, wie die Organisatoren mitteilten. Nach Angaben von Turnierdirektor Craig Tiley entspricht dies "rund der Hälfte der Kapazität".