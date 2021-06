Meilenstein in Stuttgart: Tennis-Ass Rodionov erstmals im Halbfinale

Jurij Rodionov hat seinen Erfolgslauf beim Tennis-ATP-Rasen-Turnier in Stuttgart fortgesetzt. Der 22-Jährige kämpfte am Freitagabend den als Nummer vier gesetzten Australier Alex de Minaur in 2:13 Stunden mit 3:6,6:3,7:6(4) nieder und steht damit erstmals überhaupt in einem Halbfinale auf der Tour. Der Niederösterreicher setzte damit den nächsten Meilenstein, nachdem schon der Einzug ins Viertelfinale für ihn ein historischer gewesen war. Sein Halbfinalgegner ist Marin Cilic.