Krimi gegen Zverev: Tsitsipas steht im Finale der French Open

Der erst 22-jährige Tsitsipas ist damit auch der jüngste Grand-Slam-Finalist seit Andy Murray, der 2008 bei den US Open erst 20 Jahre alt und 2010 bei den Australian Open mit 22 ebenso ein paar Monate jünger als Tsitsipas gegenwärtig war. Und seit Rafael Nadal (2005, 2006, 2007 und 2008) war kein Spieler jünger im Finale von Roland Garros.

An Thiem vorbei

Zverev zeigte am Ende noch einmal Kampfgeist, wehrte in einem furiosen Finish mit vielen Emotionen Matchbälle ab, verpasste aber nach 3:37-Stunden Spielzeit sein zweites Major-Finale nach den US Open, wo er im Vorjahr Österreichs Ass Dominic Thiem unterlag.

Tsitsipas wird sich unabhängig vom Finalausgang in der neuen Weltrangliste am Montag an Dominic Thiem vorbei auf Rang vier verbessern. US-Open-Finalist Zverev hat keine Chance mehr auf seinen ersten Major-Triumph.