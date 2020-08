Massentests vor den US Open: Ein positiver Corona-Fall

Von den 1.400 seit vergangenen Donnerstag vor Beginn der beiden Tennis-Turniere in New York unter Spielern, Betreuern und Offiziellen genommenen Corona-Tests ist einer positiv ausgefallen. Das gab der US-Tennisverband am Dienstag bekannt. Der Positiv-Fall betrifft keinen Spieler, die betroffene Person habe keine Symptome, müsse aber für die nächsten zehn Tage in Quarantäne.

In New York findet zunächst ab 22. August das ursprünglich in Cincinnati geplante Masters-1000-Turnier statt, anschließend die ebenfalls von einigen Topspielern wegen der Corona-Pandemie ausgelassenen US Open. Dominic Thiem befindet sich seit dem Wochenende in den USA, nach einem negativen Corona-Test darf er mittlerweile vor Ort trainieren.