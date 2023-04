Machbares Los für Tennis-Star Thiem in München

Für Thiem ist es nach 2015 und 2016 erst das dritte Antreten in München. Vor sieben Jahren hatte er sich erst im Endspiel Philipp Kohlschreiber beugen müssen. Thiem hatte zuletzt in Estoril mit dem Viertelfinaleinzug sowie in Monte Carlo mit dem Erstrundensieg über Richard Gasquet (FRA) Aufwärtstendenz bewiesen. „Ich hoffe, dass ich dort noch eine bessere Leistung bringen kann“, meinte Thiem noch im Fürstentum.

Nach der kurzfristigen Absage von Matteo Berrettini rutschte Thiem übrigens ohne Wildcard dank seines Rankings ins Hauptfeld der BMW Open.

An der Isar wird sich Thiem auch wieder im Doppel versuchen, er erhielt mit dem Deutschen Matthias Bachinger eine Wildcard. Er trifft dort in Runde eins ausgerechnet auf den Vorarlberger Philipp Oswald, der mit dem Niederländer Robin Haase antritt. Für Bachinger ist das gemeinsame Antreten mit Thiem übrigens sein Farewell vom Profitennis.

Am Start ist auch Österreichs Top-Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler, das zuletzt in Marrakesch erst im Endspiel verloren hat und heuer in Acapulco auch schon ein ATP-Turnier gewonnen hat.