Sie rütteln am Tennis-Thron: Das sind die Stars der Zukunft

Denn hinter ihm selbst, dem Spanier Carlos Alcaraz (20) und Nardis Landsmann Jannik Sinner (23) tummeln sich noch jüngere Spieler, die sich für einen Platz in der Weltspitze anstellen.

Nardi wird mit seinem größten Sieg in die Top 100 einziehen, dort steht bereits ein 18-Jähriger. Der Tscheche Jakub Mensik stand zuletzt in Doha nach Siegen über Andy Murray und Andrej Rublew im Endspiel. Im nächsten Ranking wird der auf einen Rang um 70 liegen.