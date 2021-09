Linzer Damen-Turnier Anfang November

Erfreuliche Nachrichten für Turnierdirektorin Sandra Reichel: Das Damentennis-Weltklasseturnier „Upper Austria Ladies Linz 2021“, das ursprünglich vom 10. bis 17. Oktober geplant war, findet nun definitiv vom 6. bis 12. November in Linz statt! Diese Entscheidung hat die Damenprofitennis-Organisation WTA dieser Tage nach intensiven Terminverhandlungen getroffen.



„Ich bin sehr froh, dass wir nun einen attraktiven Termin Anfang November fixieren konnten. Covid-bedingt ist der WTA-Terminkalender auch in diesem Jahr wieder auf den Kopf gestellt worden", erklärt Sandra Reichel. In der ursprünglichen Turnierwoche (10. bis 17. Oktober) wäre das Upper Austria Ladies Linz nun parallel zu dem aus dem Frühjahr in den Herbst verlegten 1000er-Event von Indian Wells ausgetragen worden. „Deswegen wollte ich unbedingt einen neuen Termin, und wir haben nun eine super Turnierwoche im November gefunden. Jetzt haben wir die Chance auf ein hochklassiges Spielerinnenfeld.“