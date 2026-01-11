Es soll nur ein erster, kleiner Schritt sein. Das Betreten der großen Grand-Slam-Bühne. Auch, wenn es nur die Qualifikation ist.

Geht es vielen Experten, wird auch Lilli Tagger auch dort reüssieren. Ein WTA-Finale hatte die 17-Jährige im Vorjahr schon erreicht. Nun geht's noch einmal ein Stück drüber.

In der Nacht auf Dienstag gibt Tagger nun ihr Debüt auf höchster Ebene, ist bei einem Grand Slam zumindest in der Qualifikation dabei – bei den Junioren gewann sie im Vorjahr im Juni ja bereits die French Open –, quasi ein Sprung ins Rampenlicht.

Dass man Österreichs größtem Talent spätestens seit damals überall auf die Finger und vor allem auf die Beine schaut, bestätigt Google Trends – sie war 2025 die meistgesuchte Frau Österreich. „Seit Paris habe ich schon eine Veränderung gemerkt. Man merkt, dass die Leute einen kennen – vor allem in Österreich. Ich würde auch nicht sagen, dass es mich stört, weil es bedeutet, dass ich etwas richtig gemacht habe“, sagt Tagger, die seit Jahren von der ehemaligen Topspielerin Francesca Schiavone betreut wird.

Und die Italienerin weiß, wie man mit Talenten umgeht, will nichts überstürzen. „Wir haben schon vor Jahren einen Stufenplan entwickelt. Das wichtigste Learning für mich war, dass ich meine Arbeit erledigen muss und der Sieg danach eine Art Belohnung ist“, bringt Tagger auch sprachlich internationales Flair ein.