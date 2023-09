Europas Tennis-Asse wurden am ersten Tag des Laver Cups vorgeführt

Team Europa spielt ohne den zurückgetretenen Federer, den verletzten Rafael Nadal und auch ohne Novak Djokovic. Zudem fehlen auch Carlos Alcaraz, Daniil Medwedew, Holger Rune, Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner vom alten Kontinent. Rublew ist der einzige Top-Ten-Spieler am Start.

Dennoch bedeutet im Laver Cup ein 0:4-Rückstand noch nichts, denn es gewinnt am Sonntag jenes Team, das zuerst 13 Punkte hat. Am ersten Tag gibt es pro Sieg einen Punkt, am Samstag zwei und am Sonntag drei. Im Vorjahr hatte das Welt-Team mit drei Siegen u.a. über Djokovic und Tsitispas den ersten Sieg geschafft.