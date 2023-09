Tennis-Legende Federer vor Laver Cup: "Möchte Europa gewinnen sehen"

"Die Kameradschaft zu sehen, wenn Leute von verschiedenen Ländern als Team spielen, wie ich und Rafa und Novak, war wundervoll. Auch den Spaß den (Björn) Borg und (John) McEnroe in die Teams gebracht haben", schwärmte Federer. Er selbst hatte drei Mal Anteil am Sieg der Europäer gehabt. "Ich freue mich, wenn Team Welt gewinnt, versteht mich nicht falsch, aber irgendwie kann ich tief in mir fühlen, dass ich Europa gewinnen sehen möchte."