Krimi in zwei Sätzen: Thiem ringt im Top-Spiel Nadal nieder

Der Start in der leeren Londoner O2-Arena gestaltete sich für Thiem schwierig, Nadal brachte seine Aufschlagspiele unaufgeregter durch und setzte dort fort, wo er beim Sieg gegen den Russen Andrej Rublew aufgehört hatte. Wahrscheinlich war Nadal noch nie so gut in der Halle, schließlich hatte er Indoor seit 2005 kein Hartplatz-Turnier mehr gewonnen. Doch Thiem steckt ebenfalls in einer guten Verfassung, die Rallyes waren hochklassig, das kraftvolle Spiel ließ auch eine gewisse Raffinesse nicht vermissen. Vor allem Thiem spielte variabel und hatte obendrein mit dem Aufschlag einen Vorteil.