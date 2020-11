Thiem gegen Nadal: Die besten Duelle zweier Tennis-Stars

Wenn man sich mitten in der Weltspitze befindet, werden Topduelle fast schon zur Gewohnheitssache. Doch das Aufeinandertreffen zwischen Dominic Thiem und Rafael Nadal, das am Dienstag-Nachmittag (gegen 15 Uhr) im Rahmen des ATP-Finales in London zum 15. Mal über die Bühne geht (Bilanz 9:5 für Nadal), birgt erneut Brisanz. Beide Herren haben ihre Auftaktpartien gewonnen, Nadal in zwei Sätzen gegen den Russen Andrej Rublew, Österreichs Topmann bezwang den Griechen Stefanos Tsitsipas in drei.

In der Vergangenheit gab es schon große sportliche Kontroversen der beiden Stars. Thiem musste gegen Nadal etwa die ein oder andere bittere und zugleich deutliche Niederlage hinnehmen, lieferte sich mit dem Spanier aber auch manch episches Duell. Die besten Spiele zwischen den beiden Tennis-Stars im Überblick:

Die Premiere: 29. Mai 2014

Die erste Begegnung verlief programmgemäß. Nadal, der eineinhalb Wochen später seine neunte Siegertrophäe beim größten Sandplatz-Turnier, den French open, gewann, siegte in der 2. Runde klar 6:2, 6:2 und 6:3. Nadal damals zum erst 20-jährigen Thiem: "Er hat jetzt schon einen guten Aufschlag und sehr viel Power mit seiner Vorhand und Rückhand. Er muss die normale Entwicklung durchmachen und bescheiden bleiben, um genauso hart weiter trainieren zu können wie zuvor."