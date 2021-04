"Es will 2021 einfach nicht laufen": Thiem sagt auch Belgrad ab

Bei Dominic Thiem macht sich langsam Ratlosigkeit breit. Österreichs Tennis-Star muss nun aufgrund von Knieschmerzen auch seine Teilnahme am neuen Turnier in Belgrad absagen. Bereits den Start in die Sandplatzsaison in Monte Carlo hat die Nummer vier der Welt ausgelassen.

"Es will 2021 einfach nicht laufen. Schweren Herzens muss ich leider meinen Start nächste Woche beim Heimturnier von Novak Djokovic in Belgrad absagen. Das Knie bereitet mir Schmerzen, ich habe mich auch schon bei einem Arzt untersuchen lassen", schrieb der Niederösterreicher auf seiner Homepage und gab zugleich eine leichte Entwarnung: "Kein großes Problem, doch Schonung ist angesagt. Für eine Teilnahme nächste Woche in Belgrad bin ich definitiv nicht fit genug".

Es tue ihm "richtig leid, weil ich mich auf dieses Turnier wirklich extrem gefreut habe. Und hoffe, dass ich 2022 in Belgrad aufschlagen kann."