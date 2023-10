Klare Tokio-Pleite: Tennis-Ass Ofner und die Kluft zur Weltspitze

Ofners Trumpf ist der Fleiß, er spielte heuer 85 Matches, so viele wie kein anderer in seinem Ranglisten-Umfeld. Und er zeigte Konstanz. Der Schützling von Wolfgang Thiem und Steve Rettl gewann rund 70 Prozent seiner Matches, bei denen er als Favorit angetreten war – zumindest, wenn es nach der Papierform ging. Ofner ging auf der Tour 13 Mal gegen schlechter postierte Profis als Sieger von den Courts, nur 13 Mal verlor er (darunter war eine Aufgabe). Zum Vergleich: Dominic Thiem, der in Antwerpen heute im Achtelfinale gegen den Deutschen Yannick Hanfmann antritt, braucht noch ein paar Punkte, um in den Top 100 überwintern zu können. Die ehemalige Nummer drei gewann nur rund die Hälfte aller seine Spieler gegen Männer, die hinter ihm gereiht waren.