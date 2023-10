Harter Kampf: Tennis-Star Thiem nimmt Auftakthürde in Antwerpen

Gegen den ein Jahr älteren Hanfmann hat Thiem von der bisher einzigen Begegnung eine Rechnung offen. Im Viertelfinale von Kitzbühel 2022 hatte sich der Ranglisten-56. auf Sand durchgesetzt. Thiem, der kommende Woche bei den Erste Bank Open in Wien am Start ist, liegt im Ranking 30 Positionen dahinter. "Die letzten Wochen waren nicht so einfach für mich, ich hatte nicht die guten Ergebnisse, das Selbstvertrauen ist daher nicht so groß. Es war keine leichte erste Runde, ich hoffe, dass ich darauf aufbauen kann für die nächste Runde", verlautete Thiem. 2022 stand er in Antwerpen im Halbfinale.

Überraschung von Misolic

Misolic sorgte beim ATP250-Event in Stockholm für eine Überraschung. Der 22-jährige Steirer schaltete nach erfolgreicher Qualifikation in der ersten Runde des Hauptbewerbes den als Nummer acht gesetzten Briten Daniel Evans mit 6:4,7:6(1) aus. Für den Weltranglisten-181. war es erst der zweite Erfolg in einer Auftaktrunde auf ATP-Ebene in der laufenden Saison nach dem Viertelfinaleinzug in Bastaad im Juli.