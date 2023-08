Kein Schritt, sondern ein Meilenstein nach vorne für Thiem

Eigentlich hätte Thiem am Freitag gar nicht spielen dürfen, zumindest, wenn es nach dem Wetterdienst GeoSphere gegangen wäre. Aber da Österreichs zuletzt leicht überforderter Wetterdienst wie so oft irrte, konnte Dominic Thiem zeigen, welch großes Potenzial, welch großer Ehrgeiz und Wille in ihm steckt. Fünf abgewehrte Matchbälle und 3:30-Stunden harte Arbeit gegen den Serben Laslo Djere führten ihn letztlich zum 6:7(3)-5:7-7:6(8)-Sieg.

