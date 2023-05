Julia Grabher feierte ihre erfolgreiche Grand-Slam-Premiere

Noch etwas schüchtern stand sie auf dem Platz, unmittelbar nach ihrem ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier – und lächelte wie ein Mädchen. „Ich bin mega happy, der Sieg bedeutet mir sehr viel“, meinte Julia Grabher, die nach einem 6:2-6:3-Erstrunden-Erfolg erstmals in der zweiten Runde der French Open und somit auch eines Major-Turniers steht.

Die 26-jährige Vorarlbergerin, die zuletzt in Rabat in ihrem ersten WTA-Tour-Finale gestanden war, fertigte die Niederländerin Arantxa Rus nach 85 Minuten sicher ab. „Am Anfang war ich sehr nervös, bin zum Glück aber trotzdem in Führung gegangen. Im zweiten Satz ist sie besser ins Spiel gekommen, aber mir ist dann das entscheidende Break gelungen.“

Nun folgt in Paris für sie das Bonus-Spiel: Grabher trifft auf die Vorjahresfinalistin und Nummer 6 des Turniers Cori „Coco“ Gauff (USA). „Ich freue mich auf das Spiel, bin gut in Form und freue mich auf die Aufgabe.“ Die wird freilich alles andere als leicht.

Sebastian Ofner trifft in Runde zwei am Mittwoch auf Sebastian Korda, ServusTV überträgt ab 10.50 Uhr.