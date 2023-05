Ex-Thiem-Trainer Bresnik: "Ist wie Dreck unter den Teppich kehren"

"Ich will natürlich jetzt wieder einen Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier auskosten, das ist schon fast zweieinhalb Jahre her", sagte Thiem deshalb am Freitag in Roland Garros. Im Vorfeld sprach Die Presse mit Thiems Ex-Trainer Günter Bresnik. Dieser hält den neuen Coach des Niederösterreichers, den Deutschen Benjamin Ebrahimzadeh, für eine gute Wahl. "Einen, der in Dominics Spiel auch etwas verändern und nicht nur verwalten kann", so Bresnik.