In der brandaktuellen Junioren-Weltrangliste ist der von Jürgen Melzer gecoachte Vorarlberger Joel Schwärzler hinter dem ebenfalls 17-jährigen Brasilianer João Fonseca bereits die Nummer zwei der Welt. Auch, weil das Ranking bereinigt wurde um Spieler, die altersbedingt rausfielen. Der Abstand zu Fonseca ist nur hauchdünn.

Schwärzler will sich weiterhin langsam an die Profi-Tour herantasten, kann aber heuer noch alle Junior-Grand-Slams bestreiten - und damit dei Nummer 1 werden. "Joel Schwärzler ist für mich ein Riesenspieler, das sage ich eh schon seit zwei Jahren. Es wäre aber unfair zu sagen: Alles andere als Top 50 ist eine schwere Niederlage", sagt Günter Bresnik, bei dem Schwärzler, der am 27. Jänner 18 wird, ebenfalls schon trainierte.