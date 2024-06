Nach French-Open-Titel: Schwärzler geht auf große Heim-Tournee

Österreichs größte Zukunftsaktie wird in den nächsten Monaten oft in der Heimat zu sehen sein. Joel Schwärzler wird versuchen, sich auf heimischem Boden weiter nach oben zu spielen.

Der 18-jährige schlägt vom 29. Juni bis 7. Juli bei den Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf auf, unmittelbar darauf tut er es beim Challenger in Salzburg , ehe der Vorarlberger ab 22. Juli in Kitzbühel beim Generali Open seine Premiere in einem ATP-Hauptbewerb geben wird.

Ab 1. September wird der French-Open-Champ im Junioren-Doppel beim Challenger in Tulln zu bewundern sein, zwei Wochen später auch in Bad Waltersdorf. "Mir taugt es endlich so richtig auf die Challenger-Tour umsteigen zu können“ sagt Schwärzler, der Ende Mai in Skopje sein erstes gewann. Im Oktober darf der Schützling von Jürgen Melzer auch auf eine Wild Card beim Millionenturnier in Wien hoffen. Herwig Straka, Turnierboss der Erste Bank Open, hält ein Freiticket bereit.