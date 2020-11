Höchststrafe für Barbara Haas beim Tennis-Turnier in Linz

Hoffnung naht

Haas, derzeit die Nummer 148, ist neben Grabher (225) Österreichs einzige Spielerin in den Top 500 der Weltrangliste. Mit der 21-jährigen Mira Antonitsch und der 18-jährigen Sinja Kraus stehen aber zwei junge Damen auf dem Sprung nach oben.

Will man noch ein bisserl länger warten: Die 13-jährige Weinviertlerin Jana Kalt vereint großes Potenzial mit unbändigem Ehrgeiz. Ihr Coach Chris Retzl trainierte in seiner Jugend in der Akademie von Nick Bollettieri in Florida.