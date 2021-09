Historischen Grand Slam verpasst: Die Tränen des Novak Djokovic

Der größte Tennisspieler

Die positiven Reaktionen des Publikums seien auch der Grund gewesen, weshalb er während dem Seitenwechsel in Tränen ausbrach: "Die Emotionen und die Energie waren so stark. So stark, wie 21 Grand Slams zu gewinnen. So habe ich mich gefühlt, so speziell. Sie haben mein Herz berührt."

Wie viel dem Serben der 21. Titel und Grand Slam bedeutet hätte, wusste auch Titelträger Medwedew. Weshalb er sich bei Djokovic und dem Publikum entschuldigte: "Sorry Novak und Fans. Wir wussten alle, was er heute versucht hat, zu erreichen." Und weiter, direkt an Djokovic: "Ich habe das noch nie zu jemandem gesagt, aber ich sage es jetzt zu dir: Für mich bist du der größte Tennisspieler der Geschichte."