Hammerlos in Wimbledon: Tennis-Ass Thiem muss gegen Tsitsipas ran

Das hätte auch ein bisschen einfacher werden können: Dominic Thiem trifft in der 1. Runde von Wimbledon ausgerechnet auf den griechischen Superstar Stefanos Tsitsipas. Im direkten Duell führt Österreichs Ass zwar 5:4, die bisher einzige Partie nach seiner Verletzungspause gewann Tsitsipas jedoch heuer in Madrid in drei Sätzen.