Ein Wimbledon-Spezialist vollendet das Österreicher-Quartett

Dennis Novak darf man beinahe schon als Rasenspezialisten bezeichnen. Zum vierten Mal meisterte er die Qualifikation für Wimbledon, einmal stand er fix im Hauptbewerb. Der 29-jährige besiegte in der letzten Quali-Runde den Japaner Yosuke Watanuki 6:7, 6:3, 6:3 und 6:4. 2018 marschierte der Davis-Cup-Spieler bis in die 3. Runde, im Vorjahr zumindest bis in die zweite. Zu Jahresbeginn fiel Novak aber wegen eines Bänderisses fast drei Monate aus, „umso wichtiger ist dieser Sieg für ihn“, sagt sein Trainer Günter Bresnik.