Gelungene Rückkehr von Dominic Thiem auf die ATP-Bühne

Marco Giron war für Dominic Thiem in der zweiten Runde des Masters-1000-Turniers in Madrid kein echter Prüfstein. Bemerkenswert war der souveräne Sieg gegen den US-Qualifikanten aber allemal. Denn Dominic Thiem war die fehlende Matchpraxis praktisch nicht anzumerken. Zwar startete er die Partie mit einem Doppelfehler und einem Outball, doch danach präsentierte der US-Open-Champion wieder das Sandplatztennis, das ihn so auszeichnet: Wuchtige und präzise Schläge an die Grundlinie, ein starkes Service, raffinierte Returns und ein facettenreiches Spiel.