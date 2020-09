Gala-Auftritt: Asarenka fordert Williams im US-Open-Halbfinale

Das andere Damen-Halbfinale am (heutigen) Donnerstag (19.00 Uhr Ortszeit/1.00 Uhr in der Nacht zu Freitag MESZ) bestreiten die Japanerin Naomi Osaka, die 2018 in New York triumphierte, und die US-Amerikanerin Jennifer Brady.

Williams (38) gewann am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Bulgarin Zwetana Pironkowa mit 4:6,6:3,6:2. Pironkowa bestritt in New York ihr erstes Turnier seit drei Jahren und der Geburt ihres Sohnes Alexander (2). Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin Serena Williams ist mit Tochter Olympia (3) auf der Tennis-Tour unterwegs.