Game, Set, Mama: Serena Williams und das Duell der Tennis-Mütter

Durchaus: Die US Open sind das erste Turnier, an dem sie wieder teilnimmt, und das mit Erfolg. So verabschiedete sie Garbiñe Muguruza (ESP/Nummer 10 der Setzliste), Donna Vekic (CRO/18) und zuletzt die ungesetzte Französin Alizé Cornet, nun wartet also jene Amerikanerin, die für so viele Kolleginnen das große Vorbild ist.

„Gegen so einen Champion, so eine Legende unseres Sports zu spielen, ist eine riesige Ehre“, sagte die Bulgarin. Druck machte sie sich vor der Partie gegen die 23-fache Siegerin von Grand-Slam-Turnieren keinen, das hat sich seit der Geburt ihres Sohnes komplett geändert. „Ich denke, jeder Part des Mutterseins hilft dir, du wirst einfach eine andere Person. Aber vor allem macht man sich auf dem Platz nicht mehr so einen Druck.“ Den macht sich eher Serena Williams, will sie doch endlich die Rekordmarke der Australierin Margaret Court (24 Titel) erreichen.