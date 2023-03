Frühes Aus für das Tennis-Doppel Erler/Miedler in Miami

Es war nur einer kurzer Auftritt von Alexander Erler und Lucas Miedler beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami. Die beiden Österreicher, die zuletzt das Turnier in Acapulco für sich entschieden hatten, verabschiedeten sich bereits in der ersten Runde.

In der Auftaktpartie waren Alexander Erler und Lucas Miedler gegen die kolumbianische Paarung Juan Sebastian Cabal/Robert Farah auf verlorenem Posten und schieden mit 4:6, 2:6 aus.