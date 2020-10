French Open: Zwei Giganten im Spiel des Jahres

Djokovic mit Siegeserie

Der Serbe Novak Djokovic musste 2020 keine einzige Niederlage einstecken, sieht man von der Disqualifikation bei den US Open ab, als er im Achtelfinale gegen den Spanier Pablo Carreño Busta eine Linienrichterin traf. Jedes Match, das der 33-Jährige beendete, gewann er auf der coronabedingt zerrissenen Tour. Ob beim ATP-Cup, bei den Australian Open, in Dubai oder bei den ATP-1.000-Events in New York und Rom. Obendrein liegen ihm die langsamen Bedingungen heuer in Paris.

Also der Topfavorit? Nein, sagt Djokovic: „Es ist Rafa, es ist ein Finale, und es ist auf Sand.“ Zudem hat Nadal bei Best-of-five-Matches nur zweimal verloren, dafür 124 Mal gewonnen.