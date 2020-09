Warum Thiem in Paris Tennis-Geschichte schreiben kann

Auf einmal ist er der Gejagte, auf einmal ist er derjenige, den es zu schlagen gilt. Dominic Thiem reiste am Mittwoch erstmals als Grand-Slam-Sieger zu einem Major. Der US-Open-Champ zählt bei den French Open, die am Sonntag wie immer im Südwesten von Paris starten, mindestens zu den Mitfavoriten. In der ersten Runde trifft er auf den Kroaten Marin Cilic, gegen den er bereits bei den US Open gespielt hat.

Wie haben sich die anderen noch aktiven Grand-Slam-Champs beim nachfolgenden der vier größten Turniere geschlagen?

Roger Federer

Der Rekord-Titelträger mit 20 Major-Triumphen ist in Paris nicht dabei. Der 39-Jährige scheiterte 2003 nach seinem Wimbledon-Titel bei den US Open im Achtelfinale am Argentinier David Nalbandian. Der Schweizer will im nächsten Jahr noch einmal durchstarten.