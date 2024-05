Djokovic überrascht: Für den Ranglisten-Ersten ist Nadal in Paris Favorit

Die jüngsten Ergebnisse lassen eher weniger erahnen, dass Rafael Nadal in Paris seinen 15. Titel holen kann. Zuletzt gab es eine 1:6-3:6-Niederlage gegen den Polen Hubert Hurkacz in Rom. Auch sonst gab es nach der Bauchmuskelverletzung nicht viel Großes zu verkünden vom Rekordchamp in Roland Garros.