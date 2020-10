Nadal ärgert sich über die tiefen Temperaturen in Paris

Schwartzman in den Top Ten

Schwartzman, der ab Montag erstmals in den Top Ten stehen wird, meinte im Hinblick auf seine 1:9-Bilanz. "Ich bin nicht sicher, ob ich sehr viel Selbstvertrauen haben werde", sagte er lachend. Allzu sehr wollte er auch noch nicht darauf eingehen, nach dem Fünf-Satz-Thriller, den er gerade gegen Dominic Thiem gewonnen hatte. "Ich bin sehr glücklich über dieses verrückte Match, das ich gewonnen habe."

Argentiniens Tennis-Fans sind aktuell überhaupt aus dem Häuschen. Denn neben Schwartzman hatte es auch die zuvor unbekannte Nadia Podoroska ins Semifinale der Damen geschafft. Die 23-jährige Weltranglisten-131. ist in Rosario geboren, der Name resultiert von ukrainischen Großeltern. Sie ist die erste Qualifikantin überhaupt in einem French-Open-Semifinale. Nur Alexandra Stevenson (Wimbledon 1999) und Christine Dory (Australian Open 1978) hatten dies zuvor geschafft. Schlägt sie nun auch die Polin Iga Swiatek im Halbfinale, wäre sie die erste Qualifikantin der Profi-Ära in einem Major-Endspiel.

Sensationsfrau Podoroska

Podoroska hat vor Roland Garros 2020 auf Tour-Level nie zwei Matches in Folge gewonnen und nur vier Siege geschafft. Nun hält sie bei drei in der Qualifikation und fünf im Hauptbewerb. Mit diesem Siegeslauf ist Podoroska, die Ende 2019 noch WTA-Nummer 255 war, ein Sprung in die Top 50 sicher.

Ihre nächste Gegnerin, die Polin Iga Swiatek, ist als Nummer 54 in das Turnier gegangen. Eine der beiden wird im Endspiel dieser vor allem bei den Damen verrückten French Open stehen. Unvorstellbar vor Beginn des größten Sandplatz-Turniers der Welt.