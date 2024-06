Igantisch! Iga Swiatek fegt Gauff vom Platz und kann Geschichte schreiben

Was Rafael Nadal eineinhalb Jahrzehnte lang bei den Männern war, ist zumindest gegenwärtig bei den Frauen Iga Swiatek . Die Polin brillierte auch im Halbfinale und schlug US-Jungstar Coco Gauff 6:2 und 6:4 . Gegnerin am Samstag im Finale ist auf jeden Fall eine Überraschungsdame, entweder wartet die 17-jährige Russin Mirra Andrejewa oder die Italienerin Jasmine Paolini , die Partie begann im Anschluss.

Wird Swiatek ihrer Favoritenrolle gerecht und holt ihren vierten Coup (den dritten en suite), schließt sie zu der Belgierin Justine Henin auf und steigt in der Profi-Ära (seit 1968) zur Nummer drei in Paris auf. Vor ihr sind mit der Amerikanerin Chris Evert (7) und der Deutschen Steffi Graf nur Legenden zu finden. Für die 23-jährige Swiatek wäre es der vierte Major-Titel, 2022 siegte die Ranglisten-Erste bei den US Open.