Final-Niederlage: Tennis-Ass Ofner verpasst Wimbledon-Wildcard

Auch im fünften Challenger-Finale in diesem Jahr hat Sebastian Ofner kein Happy End erlebt. Der 27-jährige Steirer musste sich am Samstag im Endspiel des mit 145.000 Euro dotierten Rasen-Turniers in Ilkley dem Australier Jason Kubler mit 4:6,4:6 geschlagen geben. Da nur der Sieger des Turniers traditionell eine Wildcard für Wimbledon erhält, muss French-Open-Achtelfinalist Ofner nun in die Qualifikation.