Fans von Roger Federer aufgepasst: Der Superstar versteigert Sachen

Roger Federer ist einer dieser Sportstars mit dem ganzen großen Herzen. Bereits 2003 gründete der Tennis-Superstar eine Stiftung, die Bildungsprojekte in der Region des südlichen Afrika und in der Schweiz unterstützt. Seit dem hat die Stiftung rund 52 Millionen Schweizer Franken in Bildungsprojekte in 7.000 Schulen und Kindergärten investiert.

Damit die Kassa der Roger Federer Foundation gut gefüllt wird, hat sich der 39-Jährige etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Federer will Ausrüstungsgegenstände seiner Karriere versteigern. Im Londoner Auktionshaus Christie's kommen vom 23. Juni bis 14. Juli in einer Live- und einer Online-Auktion rund 300 Gegenstände unter den Hammer. Wir werfen einen Blick auf die ganz besonderen Stücke daraus: