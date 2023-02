Familienangelegenheit: Thiems neuer Manager heißt Thiem

Ständige Rochaden

2019 hatte sich Dominic Thiem von Trainer und Manager Günter Bresnik getrennt, danach war Herwig Straka für die Geschäfte verantwortlich. Im Juni 2021 wechselte Österreichs Ass zum Konsortium Kosmos um Kickerstar Gerard Piqué. Nur wenige Wochen danach verletzte sich Thiem am Handgelenk und war nach einer neunmonatigen Verlerzungspause nur bedingt erfolgreich. Am Mittwoch fliegt Thiem nach Südamerika, wo die Sandplatz-Turniere von Buenos Aires, Rio de Janeiro und Santiago de Chile auf dem Programm stehen. Bislang ist er heuer noch ohne Sieg bei einem offiziellen Match. "Es liegt alles nur an mir, nicht am Management", sagt der 29-Jährige.