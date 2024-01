Ex-Tennis-Star aus Spanien zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Arantxa Sanchez Vicario ist in Barcelona zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe wegen Vermögensverschleierung im Zusammenhang mit einem zurückzuzahlenden Bankkredit in Millionenhöhe verurteilt worden. Das Gericht setzte die Strafe aber zur Bewährung aus, wie die Justizpressestelle am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Das sei bei diesem Strafmaß möglich, wenn keine Vorstrafen vorlägen, was bei der 52-jährigen Spanierin der Fall sei.

➤ Mehr lesen: Hass gegen Tennis-Star Dominic Thiem: Verband kritisiert Kommentare