Aus in Antwerpen: Thiem mit wenig Selbstvertrauen nach Wien

Es war eine bittere Niederlage, die Dominic Thiem zur Geisterstund’ in Antwerpen kassierte. Österreichs Ass unterlag im Achtelfinale dem Deutschen Yannick Hanfmann mit 4:6, 7:5, 4:6. Damit muss der 30-jährige Niederösterreicher noch zittern, um in den Top 100 zu überwintern. Auch ein Platz im Hauptfeld der Australian Open ist damit in Gefahr.

