Erstmals in den Top 100: Grabher beendet Durststrecke der ÖTV-Frauen

Die 26-jährige ist derzeit die klare Nummer eins im heimischen Tennis und konnte vor ihrem Turniersieg in Bari auch schon mit Future-Titeln in Porto und San Bartolome aufzeigen. Auch aufgrund ihrer erstmaligen Teilnahme an einem Viertelfinale auf der WTA-Tour, im April in Istanbul, konnte Grabher einen großen Sprung in der Weltrangliste verbuchen. Zu Beginn des Jahres stand sie noch an Weltranglistenplatz 184, die diesjährigen Erfolge brachten sie nun erstmals unter die Top 100.