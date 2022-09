Tennis: Grabher nach größtem Karriere-Sieg in Top 100

Julia Grabher ist mit ihrem ersten Titel auf WTA-Challenger-Ebene erstmals in die Top 100 der Tennis-Weltrangliste vorgestoßen. Die 26-jährige Vorarlbergerin besiegte im Finale des WTA125-Turniers in Bari die italienische Weltranglisten-433. Nuria Brancaccio am Sonntag klar 6:4,6:2. Als zuvor letzte Österreicherin schien am 19. Jänner 2015 Yvonne Meusburger vor mehr als siebeneinhalb Jahren in den Top 100 auf.

Gegen die 22-jährige Brancaccio gelang Grabher in beiden Sätzen jeweils ein Break im ersten Game - so lag die zehnfache ITF-Turniersiegerin im gesamten Spiel nie zurück. Nach 1:10 Stunden verwertete die Dornbirnerin ihren dritten Matchball. Der Finalsieg brachte ihr 160 Punkte und 15.000 Euro Preisgeld ein. Sie wird ab Montag im Bereich von Platz 97 rangieren.