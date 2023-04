Tennis-Star Thiem siegt in Madrid und fordert nun Tsitsipas

Vor ein paar Jahren wäre ein Duell zwischen Dominic Thiem und Kyle Edmund ein echter Schlager gewesen. Der Niederösterreicher war die Nummer 3 der Welt, der Brite immerhin die Nummer 14, ehe ihn eine schwere Knieverletzung stoppte. Rang 498 vor dem Turnier sind weniger die Ansprüche, die ein Mister Edmund im Normalfall stellt.

Nach schwachem Start setzte sich die gegenwärtige Nummer 93 der Welt zum Auftakt in Madrid mit 6:4, 6:1 durch und arrangierte damit für Samstag ein Zweitrunden-Treffen (das Masters-1.000er-Turnier geht erstmals über zwei Wochen) mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas. "Das wird natürlich eine wesentlich schwierigere Aufgabe", sagt Thiem.

Auch hier sei ein Blick in bessere Zeiten gewährt: Im direkten Duell führt Thiem mit 5:3-Siegen. "Das letzte Duell ist aber schon länger her", weiß Thiem. Ende 2020 siegte der Lichtenwörther in der Gruppenphase des ATP-Finales.