Episches Halbfinale: Djokovic entthront Nadal bei den French Open

Der Siegeszug von Rafael Nadal bei den Tennis-French-Open in Paris ist am Freitag im Halbfinale zu Ende gegangen. Nach 33 gewonnenen Matches in Serie in Roland Garros musste sich der Rekordsieger dem serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic in einem hochklassigen Duell mit 6:3,3:6,6:7(4),2:6 geschlagen geben. Es war nach insgesamt 105 Siegen erst die dritte Niederlage des Spaniers im wichtigsten Sandplatz-Turnier.

Djokovic spielt in seinem sechsten Paris-Finale am Sonntag (15.00 Uhr) gegen Stefanos Tsitsipas (5) um den zweiten Titel nach 2016. Der Grieche war zuvor gegen den Deutschen Alexander Zverev (6) mit 6:3,6:3,4:6,4:6,6:3 erstmals in das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers eingezogen.