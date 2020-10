"Entbehrlich": Ärger über Djokovic nach Rekord-Pleite in Wien

Der Viertelfinal-Tag der Erste Bank Open in Wien brachte am Freitag zwei dicke Überraschungen. Nicht nur, dass Dominic Thiem gegen Andrej Rublew verlor. Nein, auch die Nummer zwei des Turniers, Novak Djokovic hatte sich sang- und klanglos verabschiedet. Der 17-fache Major-Sieger hatte in seiner Pressekonferenz unverblümt gemeint, dass sein Wien-Trip hauptsächlich der Absicherung der Nummer-1-Position per Jahresende gedient habe.

Nach Erreichen dieses Ziels dürfte die Motivation nachgelassen haben. "Es hatte einen Effekt auf mich. Wie ich gesagt habe, ich habe getan, was ich tun musste und warum ich hierhergekommen bin. Ich fahre weiter, und habe kein Problem mit dem heutigen Resultat und schaue auf das nächste Kapitel." Der Serbe hatte noch nie gegen einen Lucky Loser verloren, es war überhaupt seine höchste Niederlage seit 15 Jahren.